Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Mika Raun Can, tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı

        Giriş: 31.01.2026 - 16:28 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; sanal medya ünlüsü Mika Raun Can, dün 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından gözaltına alındı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Mika Raun Can, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mutluyuz Mu? sinemada, İki Kişilik Oyun sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor. İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu ve İlker Aksum'lu kadrosuyla öne çıkan Mutluyuz Mu?, boşanmış bir çiftin, kızlarının isteğiyle hala evliymiş gibi birlikte tatile çıkmak zorunda kalmas...
        #Mika Raun Can
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?