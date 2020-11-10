'Beni böyle nasıl tanıdınız?'

Kariyerine seks işçisi olarak devam etme kararı alan ünlü yönetmen Steven Spielberg ve Kate Capshaw'ın kızı Mikaela Spielberg, meslek tercihi ile ilgili ilginç açıklamalardan bulundu

24 yaşındaki Spielberg, bu yılın başlarında The Sun'a konuşarak, "Her zaman cinselliği yüksek biriydim" dedi.

Tutku odaklı içeriklerin eksik olduğunu belirten Mikaela Spielberg, uzun vadede bu tür çalışmalara öncelik veren bir şirketle çalışmak istediğini söyledi.

Spielberg, "Yetişkinliğinde sevişilecek kadar güzel olmadığın söylendiğinde kendini gerçekleştirmen zor olabilir. Bu nedenle seks işçiliğinin iyileştirici bir yanı olabilir" ifadelerini kullandı.

"KENDİNE GÜVENEN BİR KADIN YETİŞTİRDİK"

Mikaela Spielberg, ebeveynlerinin kendisi hakkında "Gerçekten kendine güvenen genç bir kadın yetiştirdik" dediklerini söyledi.

Birkaç yıl önce özel hayatıyla ilgili kalp kırıklığı yaşadığını belirten Spielberg, o dönemlerde ikiye bölünmüş gibi hissettiğini söyledi. Mikaela Spielberg, bu acıyı azaltmak için alkole başvurduğunu ancak artık kullanmadığını açıkladı.

"İKİ YIL ÖNCE ÇOK KÖTÜYDÜM"

Spielberg, "Kendime verdiğim zararı azalttım ve iyileştirici bir yolculuğun ortasındayım, iki yıl önce çok kötüydüm" diyerek, eğer ki kendisine iyi gelecek şeyleri yapmamış olsaydı ölmüş olabileceğini söyledi.

Mikaela Spielberg, erotik film sektöründe mutlu olmanın yanı sıra dans ve resim kariyeri için de birçok fırsatlar bulduğunu söyledi.

"İŞİMİ YAPARKEN EĞLENİYORUM"

Spielberg, "İşimi yaparken eğleniyorum, bana tamamen hayat verdi. Dans edebilmem için bir fırsat sundu İşimin en iyi yanı onu istediğim zaman yapabilmem. Böylece istediğim zaman gidip dans edebiliyorum" dedi.

Resime yönelmek istediğini belirten Mikaela, seks işçiliğinin de kendisine bunun için finansal destek sağladığını söyleyerek, "Performans sergilemeyi seviyorum. Muhtemelen hayatım boyunca bir performans sanatçısı olacağım" ifadelerini kullandı.