Mike Tyson, A Milli Futbol Takımına imzalı boks eldiveni göndererek başarı diledi

Tüm zamanların en büyük boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, A Milli Takımımız'a Avusturya karşısında destek oldu.

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, A Milli Takım’ın Avusturya ile oynanacak maçta Türkiye’den taraf olduğunu belirterek kendisi için özel yaptırılmış olan ve Türk bayrağını taşıyan boks eldivenlerine imzasını attı.

Efsanevi boksörün imzaladığı eldiveni teslim alan Kaptan Çalhanoğlu; ünlü futbolcularımız Arda Güler, Kenan Yıldız ile Uğurcan Çakır birlikte Tyson’a teşekkürlerini iletti. Ay-yıldızlı ekip, eldivene karşılık olarak Tyson’a imzalı bir forma hediye ederek galibiyet sözü verdiler.