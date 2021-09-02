Ünlü müzisyen, yazar ve politikacı Mikis Theodorakis, 96 yaşında hayata veda etti. Yunanistan'da Theodorakis'in vefatı sebebiyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Türk-Yunan Dostluk Derneği'ni kuran sanatçı, iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek için de çalışmış ve İstanbul'da Zülfü Livaneli ile konserler vermişti

MİKİS THEODORAKİS KİMDİR?

29 Temmuz 1925’te Yunanistan’ın Hios Sakız adasında, Giritli bir baba ve İzmir-Urlalı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Klasik müzik alanında yaptığı başarılı çalışmaların ardından geleneksel ve ulusal çalgılara, ritimlere ve ezgilere yönelen Theodorakis, “Epitafios” Mezartaşı yazıtı beste dizisiyle Yunanistan’da büyük bir kültür devrimi başlattı. Theodorakis 1000 dolayında şarkı yazmıştır. Çok sayıda senfoni, bale, opera ve oratoryo bestelemiştir.

Theodorakis, Lenin Barış Ödülü'nün de sahibidir.

Siyasi olarak, Yunanistan Komünist Partisi ile ilişkili olduğu bilinmektedir. 1981-1990 yılları arasında KKE'nin (Yunanistan Komünist Partisi) milletvekilliğini de yapmıştır.