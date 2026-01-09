Milan: 1 - Genoa: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Milan, evinde Genoa'yla 1-1 berabere kaldı. 90+2. dakikada Rafael Leao'nun golüyle beraberliğe razı olan Milan, haftayı 39 puanla tamamladı. 90+9. dakikada Nicolae Stanciu ile penaltı atışından yararlanamayan Genoa ise puanını 16'ya çıkardı.
Milan, İtalya Serie A'nın 19. haftasında Genoa'ya konuk oldu. San Siro'da oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü 28'de Lorenzo Colombo atarken, Milan'a beraberliği getiren golü ise 90+2. dakikada Rafael Leao kaydetti.
Genoa'da forma giyen Nicolae Stanciu, 90+9. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Milan puanını 39'a çıkarırken, ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Genoa ise haftayı 16 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan, Fiorentina'ya konuk olacak. Genoa, Cagliari'yi ağırlayacak.