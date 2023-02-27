SERIE A'DA 3 PUANLI SİSTEMİN ''EN YAŞLI OYUNCUSU'' UNVANI IBRAHIMOVIC'IN

Bu arada, Milan'ın 41 yaşındaki emektar golcüsü Zlatan İbrahimovic, 9 aylık sakatlığın ardından bu sezon ilk kez bu maçta 74. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu. İbrahimovic bu maçla aynı zamanda Serie A’da üç puanlık sistemin uygulandığı dönemde forma giyen "en yaşlı oyuncu" unvanını aldı.

Serie A'nın 24. haftası, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak 4 maçla tamamlanacak.