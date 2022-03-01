TRTSpor canlı izle Milan Inter maçı! Milan Inter maçı ne zaman, saat kaçta izlenecek? Milan Inter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Kupası'nda heyecan bu hafta devam ediyor. Avrupa futbolunda sonucu en merakla beklenen maçlarından biri olan Milan Inter maçı saat 23.00'de başlayacak...

MILAN INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı final mücadelesine sahne olacak Milan Inter maçı 1 Mart Salı günü 23:00'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martínez, Dzeko

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