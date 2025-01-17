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        Haberler Spor Transfer Milan, Joao Felix için devrede! - Futbol Haberleri

        Milan, Joao Felix için devrede!

        Bu sezon beklentilerin altında kalan Milan, ara transfer döneminde Chelsea'den Joao Felix'i kadrosuna katmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:31
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        Milan, Joao Felix için devrede!
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        Bu sezon Serie A'da istediği sonuçları alamayan Milan, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

        Di Marzio'da yer alan habere göre; İtalyan devi, Chelsea forması giyen Joao Felix ile ilgileniyor.

        Milan, başarılı hücum oyuncusunun transferi için görüşmelere başladı.

        HÜCUM HATTINA MUTLAK TAKVİYE

        Milan'ın ara transfer döneminde hücum hattına mutlaka bir takviye yapmak istediği ve Felix'in kulübün teknik direktörü Sergio Conceicao tarafından çok beğenilen bir oyuncu olduğu kaydedildi.

        FENERBAHÇE DE DEVREDE

        Joao Felix için İspanyol basını da Fenerbahçe iddiasında bulunmuştu. Mundo Deportivo'da perşembe günü yayınlanan haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer için Felix ile görüştüğü yazılmıştı.

        Bu sezon Chelsea'de 19 maça çıkan Portekizli oyuncu, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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