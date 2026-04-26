Milan- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A
Serie A'da hem şampiyonluk yarışı hem de Avrupa kupaları hedefi açısından kritik bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Milan ile Juventus, ligin 34. haftasında San Siro'da karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte detaylar…
Giriş: 26 Nisan 2026 - 16:47
Sezonun ilk yarısında Torino’da oynanan maçın ardından, Milano’daki rövanşta gözler bu kez hem teknik direktörlerin hamlelerinde hem de yıldız oyuncuların performansında olacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasına dair tüm teknik bilgiler ve yayın programı belli oldu. Peki, Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?
MİLAN- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
Milan- Juventus maçı 26 Nisan Pazar (bu akşam) 21.45'te oynanacak.
MİLAN- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
San Siro'da oynanacak dev mücadele S Sport 2 üzerinden canlı yayınlanacak.