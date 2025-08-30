Habertürk
        Milan, Nkunku'yu transfer etti - Futbol Haberleri

        Milan, Nkunku'yu transfer etti

        İtalya Serie A devi Milan, Chelsea'nin forveti Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 14:27 Güncelleme: 30.08.2025 - 14:27
        Milan, Nkunku'yu transfer etti
        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Fransız forvet Christopher Nkunku'yu transfer etti.

        İtalyan temsilcisinden yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Paris Saint-Germain altyapısından yetişen 27 yaşındaki Nkunku, Fransız ekibiyle 3'ü lig olmak üzere 9, bir sonraki takımı Leipzig ile de iki Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        2023 yazında Chelsea'ye transfer olan yıldız oyuncu, Londra temsilcisiyle de FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.

        Nkunku, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

