Milano - Roma kaç kilometre? Milano - Roma arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Milano ve Roma, İtalya’nın en önemli şehirlerinden ikisidir. Milano şehri, adını özellikle moda, tasarım ve modern şehir yaşamı ile dünyaya duyurmuştur. Roma ise tarihi yapıları, antik kalıntıları ve Roma İmparatorluğu’ndan kalan eserleriyle turistleri büyüler. Milano’dan Roma’ya seyahat etmek isteyenler için bu özellikler ilgi çekicidir. Zaten bu iki şehir arasında kara ve hava yolunun yanı sıra trenle de ulaşım mümkündür. Peki Milano - Roma mesafe ne kadar? İki şehirde de gezilecek yerler var mı? Detaylar aşağıda…

MİLANO - ROMA ARASI KAÇ km?

Milano - Roma kaç km? İki şehir arasında kara yolu mesafesi ise yaklaşık olarak 600 km olacak şekilde hesaplanmıştır. Roma ve Milano arasındaki rota, A1 otoyolu üzerinden kurulabilir. Özel araçla birçok kişinin her gün gidip geldiği popüler bir gidiş yoludur.

MİLANO - ROMA ARASI MESAFE NE KADAR?

Milano - Roma mesafe ne kadar? Söz konusu iki şehir arasındaki mesafe, kuş uçuşu olarak 480 km olarak bilinir. Farklı ihtimaller göz önüne alınarak bu mesafenin 600 km’ye çıktığı bilgisi de vardır. Milano’dan Roma’ya giderken kullanılan popüler A1 otoyolu, İtalya’nın en çok kullanılan ve güvenli rotalarından biridir. Alternatif olarak bazı güzergâhlar Toskana üzerinden geçebilir. Yine de bu rotanın daha uzun sürdüğü söylenir.