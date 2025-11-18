Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Milano - Roma kaç kilometre? Milano - Roma arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Milano - Roma kaç kilometre? Milano - Roma arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İtalya'nın kuzeyindeki Milano ile başkent Roma arasında yolculuk birçok kişi tarafından merak konusu olmuştur. Bu iki nokta arasındaki yolculuk, özellikle tarih ve kültür severlerin beğenisini toplar. Peki Milano - Roma kaç kilometre ve yolculuk ne kadar sürer? Kara, tren ve hava yolu seçenekleri ile bu iki şehir arasına ulaşım oldukça kolaydır. Peki yolculuk nasıl yapılır? Konu ile ilgili merak ettiklerinizi yazının devamında bulabilirsiniz…

        Giriş: 18.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:53
        Milano - Roma kaç kilometre?
        Milano ve Roma, İtalya’nın en önemli şehirlerinden ikisidir. Milano şehri, adını özellikle moda, tasarım ve modern şehir yaşamı ile dünyaya duyurmuştur. Roma ise tarihi yapıları, antik kalıntıları ve Roma İmparatorluğu’ndan kalan eserleriyle turistleri büyüler. Milano’dan Roma’ya seyahat etmek isteyenler için bu özellikler ilgi çekicidir. Zaten bu iki şehir arasında kara ve hava yolunun yanı sıra trenle de ulaşım mümkündür. Peki Milano - Roma mesafe ne kadar? İki şehirde de gezilecek yerler var mı? Detaylar aşağıda…

        MİLANO - ROMA ARASI KAÇ km?

        Milano - Roma kaç km? İki şehir arasında kara yolu mesafesi ise yaklaşık olarak 600 km olacak şekilde hesaplanmıştır. Roma ve Milano arasındaki rota, A1 otoyolu üzerinden kurulabilir. Özel araçla birçok kişinin her gün gidip geldiği popüler bir gidiş yoludur.

        MİLANO - ROMA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Milano - Roma mesafe ne kadar? Söz konusu iki şehir arasındaki mesafe, kuş uçuşu olarak 480 km olarak bilinir. Farklı ihtimaller göz önüne alınarak bu mesafenin 600 km’ye çıktığı bilgisi de vardır. Milano’dan Roma’ya giderken kullanılan popüler A1 otoyolu, İtalya’nın en çok kullanılan ve güvenli rotalarından biridir. Alternatif olarak bazı güzergâhlar Toskana üzerinden geçebilir. Yine de bu rotanın daha uzun sürdüğü söylenir.

        MİLANO - ROMA ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Milano - Roma ne kadar sürede gidilir? İşte bilgiler;

        • Özel Araçla: Ortalama 6-7 saat sürer.
        • Otobüsle: Yolculuk süresi 9 saat civarındadır.
        • Trenle (Frecciarossa / Italo): Hızlı trenle yaklaşık 3 saat 30 dakika sürer.
        • Uçakla: Direkt uçuş süresi 1 saat 15 dakikadır. Uzamalarla birlikte toplam yolculuk süresi 3 saate çıkabilir.

        MİLANO - ROMA ARASI NASIL GİDİLİR?

        Milano’dan Roma’ya ulaşım için birkaç seçenek mevcuttur. Bunlar arasından değerlendirme yaparak yolculuk yapabilirsiniz. İşte detaylar;

        Özel Araç veya Kiralık Otomobil ile Yolculuk:

        • A1 otoyolu üzerinden Roma’ya konforlu şekilde ulaşabilirsiniz.
        • Yol boyunca dinlenme tesisleri ve restoranlar mevcuttur. Buralarda dinlenebilir ve yemek yiyebilirsiniz.

        Otobüs ile Yolculuk:

        • FlixBus ve diğer otobüs firmaları Milano-Roma arası sefer düzenler.
        • Yolculuk süresi duraklama ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak 8-9 saat arasıdır.

        Tren ile Yolculuk:

        • Milano Centrale’den Roma Termini’ye hızlı trenlerle doğrudan ulaşım mümkündür.
        • Yolculuk süresi yaklaşık 3 saat 30 dakika ile 4 saat arası sürebilir.
        • Tren yolculuğunda doğa manzaralarını izleyebilirsiniz.

        Uçak ile Yolculuk:

        • Milano Malpensa veya Linate Havalimanı’ndan Roma Fiumicino veya Ciampino Havalimanı’na direkt uçuşlar vardır.
        • Uçuş süresi 1 saat 15 dakika, maksimum 3 saattir.

        MİLANO’DA GEZİLECEK YERLER

        • Duomo di Milano: Bu gotik katedral, şehrin simgesi olarak kabul edilir.
        • Galleria Vittorio Emanuele II
        • Sforza Kalesi
        • Santa Maria delle Grazie: Leonardo da Vinci’nin “Son Akşam Yemeği” tablosu burada bulunur.
        • Brera Sanat Bölgesi
        • Navigli Kanalı

        ROMA’DA GEZİLECEK YERLER

        • Kolezyum: Roma İmparatorluğu’nun en ünlü simgesi olarak kabul edilir.
        • Pantheon
        • Trevi Çeşmesi
        • İspanyol Merdivenleri
        • Vatikan ve Aziz Petrus Bazilikası
        • Roma Forumu
        • Piazza Navona
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
