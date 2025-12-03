Habertürk
        Miley Cyrus ile Maxx Morando nişanlandı - magazin haberleri

        Miley Cyrus ile Maxx Morando nişanlandı

        Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, müzisyen Maxx Morando ile evlenmeye hazırlanıyor

        Giriş: 03.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:21
        Evleniyorlar
        Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, meslektaşı Maxx Morando ile nişanlandı. 33 yaşındaki Cyrus, 27 yaşındaki sevgilisinin evlenmeye hazırlandığı konuşuluyor. Cyrus'ın nişanlı olduğu söylentileri, kırmızı halıda parmağında yüzükle görülmesiyle başladı.

        14 karatlık yüzüğün ünlü mücevher tasarımcısı Jacquie Aiche'nin elinden çıkma olduğu öğrenildi.

        Miley Cyrus ile Maxx Morando'nun ilişkisi, ilk olarak Kasım 2021'de bir defileyi birlikte seyrederken ortaya çıkmıştı. Morando, aynın yıl Cyrus'ın yeni yıl partisinde de görülmüştü. İkili, ilişkilerini 2022'de doğruladı.

        Bu, Miley Cyrus'ın Avustralyalı oyuncu Liam Hemsworth ile evliliğinden sonra ikinci evliliği olacak.

        2009'da birlikte rol aldıkları 'Son Şarkı' (The Last Song) filmi setinde tanışıp ilişki yaşamaya başlayan çift, ilk kez 2012’de nişanlanmış ve 2013’te ayrılmıştı. 2016’da yeniden bir araya gelen ikili, 2018'de evlendi. Evlendikten bir yıldan kısa bir süre sonra, Ağustos 2019'da ayrılan çiftin boşanma davası Ocak 2020'de resmen sonuçlandı.

        Miley Cyrus - Liam Hemsworth
        Miley Cyrus - Liam Hemsworth
