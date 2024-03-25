Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale’de şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte gittiği Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çiçek takdim eden çocuklarla yakından ilgilendi. Bakan Yaşar Güler, ziyarette şeref defterini imzaladı, ardından da makam odasında basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Vali Makas ve il protokolü ile birlikte kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Tarihi dokusuyla pek çok güzelliği bir arada barındıran, bozlak kültürünün merkezi güzide şehrimiz Kırıkkale’de sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Siz kıymetli kardeşlerim ile mübarek Ramazan ayının bu güzel iftar sofrasında birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını iletiyorum.

Sizlerin de yakından takip ettiği üzere bölgemizde ve dünyada hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Millî Savunma Bakanlığı olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor; ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenlik ve huzuru için son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, bir yandan hudutlarımızın güvenliğini sağlarken bir yandan da terörle mücadelede büyük başarılar elde ediyor.

Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Bu sayede ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edildi. Terörle mücadelenin yanı sıra hudutlarımızın güvenliğini de en güçlü ve en etkili tedbirlerle sağlıyoruz. Aynı şekilde Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla koruyoruz. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak pek çok coğrafyada güvenlik, barış ve istikrara da önemli katkılarda bulunuyoruz.