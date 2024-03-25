Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale’de şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Kırıkkale'de şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte gittiği Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti.
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çiçek takdim eden çocuklarla yakından ilgilendi. Bakan Yaşar Güler, ziyarette şeref defterini imzaladı, ardından da makam odasında basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Vali Makas ve il protokolü ile birlikte kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Bakan Güler, buradaki ziyaretin ardından Yahşihan ilçesindeki Mühimmat Ana Depo Komutanlığı'nda iftar programına katıldı.
Mühimmat Komutanlığında gerçekleştirilen iftarda Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. İftarda bir konuşma yapan Bakan Yaşar Güler şunları söyledi:
TSK TERÖRLE MÜCADELEDE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDİYOR
Tarihi dokusuyla pek çok güzelliği bir arada barındıran, bozlak kültürünün merkezi güzide şehrimiz Kırıkkale’de sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Siz kıymetli kardeşlerim ile mübarek Ramazan ayının bu güzel iftar sofrasında birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını iletiyorum.
Sizlerin de yakından takip ettiği üzere bölgemizde ve dünyada hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Millî Savunma Bakanlığı olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor; ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenlik ve huzuru için son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, bir yandan hudutlarımızın güvenliğini sağlarken bir yandan da terörle mücadelede büyük başarılar elde ediyor.
Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Bu sayede ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edildi. Terörle mücadelenin yanı sıra hudutlarımızın güvenliğini de en güçlü ve en etkili tedbirlerle sağlıyoruz. Aynı şekilde Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla koruyoruz. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak pek çok coğrafyada güvenlik, barış ve istikrara da önemli katkılarda bulunuyoruz.
BİRÇOK KRİTİK ÜRÜN ORDUMUZUN İSTİFADESİNE SUNULDU
Diğer yandan yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle, şanlı ordumuzun imkân ve kabiliyetlerini daha da artırıyoruz. Fırtına Obüslerimiz, İHA-SİHA ve TİHA’larımız, Taarruz helikopterlerimiz, TCG Anadolu gemimiz ve hava savunma sistemleri gibi birçok kritik ürün, kahraman ordumuzun istifadesine sunuldu.
Son olarak, ülkemizin göz bebeği olan yerli ve millî muharip uçağımız KAAN, 21 Şubat’ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Türkiye, artık kendi savaş uçağını üretebilen dünyanın sayılı ülkelerden biri hâline geldi. Bununla ne kadar gurur duysak azdır