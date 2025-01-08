MSÜ başvuru tarihleri nedir, nasıl başvuru yapılır? MSÜ başvuru ekranı
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları 2 Ocak itibarıyla başladı. Adayların başvuru kılavuzunda belirtilen süre içerisinde başvurularını ÖSYM üzerinden tamamlaması gerekiyor. İşte, MSÜ sınav tarihleri ve başvuru ekranı...
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. Şubat ayında uygulanacak sınav için 2 Ocak'tan bu yana başvurular sürüyor. Adayların sınav ücretini yatırdıktan sonra başvurularını ÖSYM üzerinden tamamlayacak. Peki, 2025 MSÜ başvuru tarihleri nedir, sınav ücreti ne kadar? İşte, detaylar...
MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 MSÜ başvuruları, 2 Ocak Perşembe bugün başladı ve 27 Ocak tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak.
2025-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca BaşkanlıKÇA uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
2025 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ 2025 NE ZAMAN?
MSÜ sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
MSÜ sınavı başvuru ücreti, 450 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracak.
ÖDEME YAPILACAK BANKALAR
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)