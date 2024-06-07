Milli atlet Sultan Haydar’dan kötü haber

Doping testi numunesini kaçırdığı için hakkında tedbir kararı verilen Milli atlet Sultan Haydar, bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.

2.21.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru sahibi olan Sultan Haydar’ın durumuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Milli sporcumuz Sultan Haydar, Etiyopya’da kamp yaptığı sırada 1 doping testini kaçırdı. WADA’ya bağlı Uluslararası Atletizm Dürüstlük Birimi, bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası öncesi Sultan Haydar’a tedbir konulmasına karar verdi. Yaşanan sürecin ardından sporcumuza tedbir konuldu. 7-12 Haziran 2024 tarihleri arasında İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak olan Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı” dedi.

Başkan Çintimar, “Sporcumuz, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacaktır. Ancak ne yazık ki bir süreç içeriyor ve çok önemli iki turnuvada sporcumuz yer alamayacak. Bu gelişmeyi kamuoyu ile üzülerek paylaşıyoruz” diye konuştu.