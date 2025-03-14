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        Haberler Spor Diğer Boks Milli boksör Elif Güneri Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Milli boksör Elif Güneri Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

        Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden Elif Güneri, yarı finalde Çinli Yilian Zhan'a mağlup oldu ve bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 19:43 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:43
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        Elif Güneri'den bronz madalya
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        Sırbistan’da devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden Elif Güneri, yarı final maçında Çinli Yilian Zhan ile karşılaştı.

        Elif, Zhan karşısında ilk raundu 5-0 geride tamamladı. İkinci raundu üstün geçiren Elif, hakemlerin kurbanı oldu ve 3-2 kaybetti. Son raundda demoralize olan Elif, maç konsantresini kaybederek raundu 5-0 ve maçı da 5-0 kaybederek bronz madalyada kaldı.

        Dünya şampiyonalarında 4 bronz ve 1 gümüş madalyası olan Elif Güneri, iki yıl aradan sonra döndüğü ringlerde bronz madalya kazanarak büyüklerde 6'ncı madalyasına ulaştı.

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