Milli boksör Elif Güneri Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Sırbistan’da devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden Elif Güneri, yarı final maçında Çinli Yilian Zhan ile karşılaştı.

Elif, Zhan karşısında ilk raundu 5-0 geride tamamladı. İkinci raundu üstün geçiren Elif, hakemlerin kurbanı oldu ve 3-2 kaybetti. Son raundda demoralize olan Elif, maç konsantresini kaybederek raundu 5-0 ve maçı da 5-0 kaybederek bronz madalyada kaldı.

Dünya şampiyonalarında 4 bronz ve 1 gümüş madalyası olan Elif Güneri, iki yıl aradan sonra döndüğü ringlerde bronz madalya kazanarak büyüklerde 6'ncı madalyasına ulaştı.