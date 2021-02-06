Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den "siber güvenlik" lisesine ziyaret

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, siber güvenlik alanındaki öncü eğitim kurumlarından, bu alandaki ilk lise olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, burada incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den
AA

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Özer'in, Türkiye'nin siber güvenlik alanında nitelikli insan gücü yetiştirmek için kurulan okulu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Özer'e ziyarette İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve yöneticilerin eşlik ettiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyonu kapsamında bireylerin hem temel hem ileri düzeyde internet okuryazarlığı, sosyal ağ okuryazarlığı, sosyal ağ uzmanlığı, siber güvenlik, ayrıca dijital vatandaşlık gibi önemli kavramlar hakkında bilgi ve becerilerle donatmak için çalışılmalar yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki güç birliğinin önemine işaret edildi.

Açıklamada, bu kapsamda Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknopark İstanbul AŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında açıldığı hatırlatıldı.

Bakan Yardımcısı Özer, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Türkiye’de ilk olan siber güvenlik lisesinin önemine dikkati çekerek, "Bu lisemiz bizim İstanbul’da mesleki eğitimle ilgili en önem verdiğimiz liselerden biri. Burası siber güvenlik ve yazılımda ülkemizin merkezi olacak. Türkiye’nin insan kaynağını yetiştirecek bir eğitim kurumu kimliği kazanacak. Bu okulumuz geçen yıl kuruldu. Yüzde birlik dilimden öğrenci alan okulumuz çok iyi bir başlangıç yaptı."dedi.

Eğitimin yanında tehditlerden korunmanın, sanal dünyada varlığı sürdürmenin, etkin ve güçlü savunma sistemleri inşa etmeninin öneminin gün geçtikçe arttığını anlatan Özer, bunu sağlamanın en etkili yolunun ise mesleki eğitimdeki çeşitlilikten geçtiğini vurguladı.

Çocukların bu okulda aldıkları eğitim sayesinde mesleki yeterliliklerinin artacağını kaydeden Özer, şunları ifade etti:

"Hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim veren okulumuz, siber güvenlik tatbikatı laboratuvarı, sızma testi ve adli bilişim laboratuvarı, robotik kodlama atölyeleri ve ferah sosyal yaşam alanlarıyla öğrenci dostu bir okul. Öğrencilerimiz gayet mutlular ve azimliler. Dileğimiz bu tür okulların sayısının ve çeşitliliğinin artması. Unutmamak gerekir ki küçük adımların çok bereketli sonuçları olacaktır. Mesleki eğitim güçlü oldukça Türkiye’nin ekonomisinin ve kalkınmasının güçleneceğine canı gönülden inanıyoruz. Sektörün mesleki eğitime verdiği destek çok önemli. Bu okulumuzun açılmasına destek olan Teknopark Yönetimine, yönetim kurulu üyelerine, İstanbul Valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

TEKNOPARK İSTANBUL MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknopark AŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında açılmıştı.

Teknopark İstanbul bünyesinde, okuldaki tüm çalışmalara destek veren 13 üniversitenin yanında BTK, TÜBİTAK, HAVELSAN, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gibi pek çok kurum ve kuruluş da okula destek sunarak ortak çalışmalar yürütüyor.

Muhabir : Mehmet Kara

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
GÜNDEMMardin'de PKK operasyonu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 9 yaşındaki çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu paylaştı
GÜNDEM9 yaşındaki Sena'dan Cumhurbaşkanı'na mektup
Boğaziçi Üniversitesine Hukuk ve İletişim Fakültesi kuruldu!
GÜNDEMBoğaziçi Üniversitesine iki yeni fakülte!
İSKİ su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEMİstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı
GÜNDEMAnkara'da operasyon
Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe'den o görüntülere cevap!
GÜNDEMKızına şiddet uygulayan anneden cevap!
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü trafiğe açıldı
GÜNDEMİstanbul Boğazı trafiğe açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı muameleleri büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza bildirin
GÜNDEM"Irkçı muameleyi elçiliklerimize bildirin"
SON DEPREMLER: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Son dakika depremler listesi
GÜNDEMEge Denizi'nde korkutan deprem!
Çorumda direksiyon başında sızan alkollü sürücü, polis ve sağlık ekiplerine zorluk çıkardı
GÜNDEMDireksiyonda sızınca ortalık karıştı