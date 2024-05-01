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        Haberler Gündem Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama - Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Kabine toplandıktan sonra açıklamasını yapacağız" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 17:22 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:23
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        Bakan Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'e yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin bilgi verdi.

        Bakan Tekin, "En yakın takip eden kişi benim. Her ortamda konuştuk. Bu konudaki çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

        Tekin, "Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Kabine toplandıktan sonra açıklamasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

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