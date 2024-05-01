Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'e yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Tekin, "En yakın takip eden kişi benim. Her ortamda konuştuk. Bu konudaki çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Tekin, "Öğretmen ihtiyacıyla ekonomik koşul birlikte değerlendiriliyor. Kabine toplandıktan sonra açıklamasını yapacağız" ifadelerini kullandı.