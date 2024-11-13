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        Haberler Bilgi Gündem Milli Eğitim Bakanlığı AGS (Akademik Geçiş Sınavı) nedir? KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaldırıldı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı AGS (Akademik Geçiş Sınavı) nedir? KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaldırıldı mı?

        ÖSYM sınav takviminde yer alan sınavlar adayların dikkatini çekerken, MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) de araştırılmaya başlandı. KPSS Eğitim Bilimleri sınavının takvimde bulunmaması, birçok aday tarafından "KPSS Eğitim Bilimleri kaldırıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. KPSS sınavı içinde yer alan Eğitim Bilimleri bölümü bu yıl takvimde bulunmazken, MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) yapılacak. Peki, MEB AGS sınavı nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:11
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        KPSS 2025 sınav takviminde yer almayan Eğitim Bilimleri sınavı, artık KPSS’nin bir parçası olmayacak. ÖSYM’nin açıklamasına göre, bu sınav yerine MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) yapılacak. İşte detaylar!

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        MEB AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

        MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarının pedagojik bilgilerinin, mesleki becerilerinin ve alan yeterliliklerinin değerlendirileceği yeni bir sınav formatı olarak tasarlanmıştır.

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        Eğitim Bilimleri sınavının kaldırılması ile KPSS kapsamında yapılacak olan AGS, pedagojik eğitimden geçen adayların meslek bilgisi ve yetkinlik düzeyini belirlemek için gerçekleştirilecektir. AGS'nin içeriğinde, eğitim bilimlerine dair temel bilgiler ve alan bilgisini değerlendirecek soruların bulunması beklenmektedir.

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        EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI ARTIK KPSS’DE YER ALMAYACAK

        2025 yılı KPSS takvimi yayımlandığında, Eğitim Bilimleri sınavının artık KPSS bünyesinde olmayacağı açıkça görüldü. ÖSYM tarafından paylaşılan takvimde bu sınav yerine, MEB Akademi Giriş Sınavı’nın yapılacağı belirtilmektedir.

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        2025 KPSS’DE NELER DEĞİŞTİ?

        2025 yılında KPSS’de yapılan değişiklikler, adayların sınavlara yönelik hazırlık sürecinde dikkat etmeleri gereken yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları, KPSS’de yerini korurken Eğitim Bilimleri sınavının kaldırılması önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

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