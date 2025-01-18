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        Haberler Spor Diğer Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten altın madalya! - Diğer Haberleri

        Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten altın madalya!

        Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya kazanma başarısını gösterdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.01.2025 - 18:27 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:27
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        Milli eskrimci Aleyna'dan altın madalya!
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        Bahreyn’de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası’nda piste çıkan milli sporcu Aleyna Ertürk finalde Sofia Barsukova’yı 15-10 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonda final yükselen Aleyna, finalde bireysel sporcu Sofia Barsukova ile karşılaştı.

        Milli eskrimci Aleyna Ertürk, rakibini 15-10 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

        Organizasyon yarın takım müsabakalarının ardından sona erecek.

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