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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Milli gelir zammı nedir, nasıl hesaplanır? Milli gelir zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak ve kimler alabilir? - Merak Edilenler Haberleri

        Emeklilere milli gelir zammı geliyor! Milli gelir zammı nedir ve ne kadar zam yapılacak?

        Gayri safi yurtiçi hasılada yaşanan artış, emeklilere zam müjdesi getirdi. Buna göre; emekli vatandaşlar, milli gelir zammı kapsamında maaşlarına ilave zam alacak ve maaşlar, yeniden GSYH'ye göre hesaplanacak. Peki, milli gelir zammı nedir, ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:59
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) gelişme hızını açıkladı. GSYH'de yaşanan artış, emeklilere, milli gelir zammı yolunu açtı. Peki, milli gelir zammı nedir, kimler alabilir? İşte, milli gelir zammına dair tüm detaylar...

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        MİLLİ GELİR ZAMMI NEDİR?

        Milli gelir zammı; gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranı ile paralel olarak emekli vatandaşlara yapılan zam anlamına gelir. 2023 yılı için tahmin edilen GSYH büyüme oranı yüzde 4,4 oranında idi ancak açıklanan rakam yüzde 4,5 oldu.

        Şimdi, bu yıl emekli olan vatadaşlara aradaki farktan dolayı milli gelir zammı yapılacak.

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        MİLLİ GELİR ZAMMI NE KADAR, KİMLER ALABİLİR?

        Bu yıl emekli olanların aylıkları yeniden hesaplanacak. Yeni hesaplama sonunda bu yıl emekli olanların aylıklarında yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 arasında değişen oranlarda artış olacak.

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        MİLLİ GELİR ZAMMI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

        2024 Ocak'tan sonra emekli olan vatandaşların maaşlarına milli gelir zam farkı Nisan ayından itibaren yatmaya başlayacak. Bu aydan itibaren yeni tutar üzerinden aylık ödenecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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