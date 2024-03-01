Emeklilere milli gelir zammı geliyor! Milli gelir zammı nedir ve ne kadar zam yapılacak?
Gayri safi yurtiçi hasılada yaşanan artış, emeklilere zam müjdesi getirdi. Buna göre; emekli vatandaşlar, milli gelir zammı kapsamında maaşlarına ilave zam alacak ve maaşlar, yeniden GSYH'ye göre hesaplanacak. Peki, milli gelir zammı nedir, ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) gelişme hızını açıkladı. GSYH'de yaşanan artış, emeklilere, milli gelir zammı yolunu açtı. Peki, milli gelir zammı nedir, kimler alabilir? İşte, milli gelir zammına dair tüm detaylar...
MİLLİ GELİR ZAMMI NEDİR?
Milli gelir zammı; gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranı ile paralel olarak emekli vatandaşlara yapılan zam anlamına gelir. 2023 yılı için tahmin edilen GSYH büyüme oranı yüzde 4,4 oranında idi ancak açıklanan rakam yüzde 4,5 oldu.
Şimdi, bu yıl emekli olan vatadaşlara aradaki farktan dolayı milli gelir zammı yapılacak.
MİLLİ GELİR ZAMMI NE KADAR, KİMLER ALABİLİR?
Bu yıl emekli olanların aylıkları yeniden hesaplanacak. Yeni hesaplama sonunda bu yıl emekli olanların aylıklarında yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 arasında değişen oranlarda artış olacak.