Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçi Ali Cengiz sakatlandı! - Diğer Haberleri

        Milli güreşçi Ali Cengiz sakatlandı!

        Türkiye şampiyonasına hazırlanan milli güreşçi Ali Cengiz'in antrenman sırasında ön çapraz bağlarından sakatlık yaşadığı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 09:07 Güncelleme: 01.01.2025 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli güreşçi Ali Cengiz sakatlandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya şampiyonu milli güreşçi Ali Cengiz'in Türkiye şampiyonası hazırlıkları sırasında ön çapraz bağlarından sakatlandığı bildirildi.

        Türkiye Güreş Federasyondan yapılan açıklamada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Ali Cengiz'in Türkiye şampiyonasına hazırlanırken antrenmanda ön çapraz bağlarından sakatlandığı belirtildi.

        Genel durumu iyi olan milli güreşçinin tedavi sürecinin yakından takip edildiği ve gerekli desteğin sağlandığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail katliamına karşı Filistin'e destek yürüyüşü
        İsrail katliamına karşı Filistin'e destek yürüyüşü
        Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu
        Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        Enerjide 2024 nasıl geçti?