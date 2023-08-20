Milli güreşçi Alperen Berber dünya şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

Milli güreşçi Alperen Berber dünya şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

Milli güreşçi Alperen Berber dünya şampiyonu oldu! Milli sporcu Alperen Berber, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Alperen Berber, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'daki organizasyonda Alperen, grekoromen stil 82 kilo finalinde İranlı Yasin Ali Yazdı'yı 9-1 teknik üstünlükle mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonun son gününde ayrıca grekoromen stilde 67 kiloda Azat Sarıyar, 72 kiloda da Muhammed Ali Göçmen bronz madalya elde etti. Türkiye, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.