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Milli güreşçi Evin Demirhan, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde milli güreşçi Evin Demirhan, finale yükseldi ve olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

Milli güreşçi Evin Demirhan, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, yarı finalde Fransız Julie Sabatie'yi 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli güreşçi böylece Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı.

Evin Demirhan, finalde Avrupa şampiyonu Bulgar Miglena Selishka ile karşılaşacak.

Yarı finalde mücadele eden diğer kadın milli güreşçilerden 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan Letonyalı Anastasia Gregorjeva ile karşılaştı.

Elif Jale Yeşilırmak'ın 3-0 öne geçtiği müsabaka 4-4 sona ererken, Letonyalı güreşçi puan avantajıyla finale yükseldi. Milli sporcu, üçüncülük için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.

57 kiloda Bediha Gün ise yarı finalde Avrupa ikincisi Bulgar Evelina Nikolava'ya 4-2 yenildi. Milli güreşçi, üçüncülük için mücadele edecek.

GÜREŞTE KOTA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Güreşte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu sayısı 7'ye yükseldi.

Son olarak kadınlarda Evin Demirhan'ın kota aldığı güreşte, daha önce erkekler serbest stilde Süleyman Atlı, Taha Akgül, Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, grekoromende ise Cenk İldem ve Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını kazanmıştı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçi Evin Demirhan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde kadınlar 50 kilo yarı finalinde Fransız Julie Sabatie'yi 5-1 mağlup ederek finale yükselen ve Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Evin Demirhan için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde milli güreşçilerimizden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kadınlar 50 kiloda Tokyo 2020 vizesi alan milli sporcumuz Evin Demirhan, önemli bir başarıya imza atarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Evin Demirhan'ı gönülden tebrik ediyor, elemelerde mücadele edecek diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum."

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