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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te bronz madalya kazandı! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te bronz madalya kazandı!

        Milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kilo üçüncülük müsabakasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlı sporcumuz, kazandığı müsabakanın ardından güreş kariyerini noktaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 21:15 Güncelleme: 10.08.2024 - 21:35
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        Taha Akgül mindere bronzla veda etti!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kilo üçüncülük müsabakasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye Güreş Milli takımında serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare’ye 2-1 yenilen Akgül, finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya maçına çıktı.

        3’ÜNCÜ OLİMPİYAT MADALYASI

        Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya için Kırgız Aiaal Lazarev ile karşılaştı. 2020 Tokyo’da repesajda 4-0 yendiği rakibi karşısında 1-0 öne geçen Taha, yerde ayak kilitleriyle skoru 7-0 yaptı ve devreye galip girdi. İkinci yarıda ise kontrollü güreşen Taha, maç sonuna kadar rakibine puan vermedi ve maçı 7-0 kazanarak bronz madalya kazandı.

        AYAKKABILARINI MİNDERDE ÇIKARAN TAHA AKGÜL GÜREŞİ BIRAKTI

        Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığında adı geçen milli güreşçi Taha Akgül, Paris Olimpiyat Oyunları’nda ayakkabılarını mindere çıkararak sporu bıraktı. Kariyerinde 11 Avrupa, 3 Dünya ve 1 kez de olimpiyat şampiyonu olan Taha, 3 olimpiyatta da madalya kazanan sporcu oldu.

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