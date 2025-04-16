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        Haberler Spor Diğer Milli halterci Aysel Özkan, Avrupa 2'ncisi oldu - Diğer Haberleri

        Milli halterci Aysel Özkan, Avrupa 2'ncisi oldu

        Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli halterci Aysel Özkan, koparmada altın, toplamda gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:34 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:34
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        Milli halterci Aysel Özkan, Avrupa 2'ncisi oldu
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        Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda mücadele eden milli sporculardan Aysel Özkan, koparmada altın, toplamda gümüş madalya kazandı.

        Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonun 4. günü, kadınlar 64 kilo kategorisindeki kaldırışlarla sona erdi.

        Koparmada 100 kiloyla altın madalya kazanan, silkmede 122 kiloyla 4'üncü sırayı alan Aysel, toplam 222 kilo kaldırarak Avrupa 2'ncisi oldu.

        Aynı sıkletteki Nuray Güngör ise koparmada 96 kiloyla 5'inci, silkmede 121 kiloyla 6'ncı, toplamda da 217 kiloyla 5'inci sırada yer aldı.

        Şampiyonanın 4. günü sonunda Türk haltercilerin madalya sayısı, 19'a (8 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi.

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