        Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Şampiyonu oldu

        Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Şampiyonu oldu

        Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 20:42 Güncelleme:
        Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu!

        Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın madalya kazanan milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.

        Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda erkekler 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 185 kilo, toplamda ise 332 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

        Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 147 kiloyla bronz madalya elde etti.

        Aynı sıklette mücadele eden Engin Kara ise koparmada 143 kiloyla altıncı, silkmede 164 kiloyla dokuzuncu sırayı alırken, toplamda 307 kiloyla organizasyonu altıncı sırada tamamladı.

        Şampiyonada yarın kadınlar 69 kiloda Nuray Güngör ve erkekler 79 kiloda Kaan Kahriman podyuma çıkacak.

        Ankara Valisi Şahin: Boya fabrikasındaki yangında kayıp 1 işçi için arama çalışmaları başlatıldı

        Tunceli Valisine 5 suçtan tutuklama talebi
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
