        Haberler Spor Diğer Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

        Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu!

        Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu

        Giriş: 30.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 30.11.2025 - 14:15
        Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu!
        Milli sporcu Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda erkekler kumite 60 kiloda tatamiye çıkan milli karateci, finalde Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "Eray Şamdan'ın dünya şampiyonluğu, Türk karatesi adına büyük bir gurur kaynağıdır. Finalde sergilediği kararlı ve etkileyici performansla hak ettiği bir zafere imza attı. Kendisi başta olmak üzere emeği geçen tüm antrenörlerimizi ve teknik kadromuzu tebrik ediyorum. Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcularımıza da başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

