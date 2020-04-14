Karate A Milli Takımı Başantrenörü Levent Aydemir, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın ertelenmesi kararını doğru bulduklarını ve sporcularının çalışmalarına evde devam edeceklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydemir, milli karatecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldıkları günlerde de çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Aydemir, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın ertelenmesinin doğru bir karar olduğuna dikkati çekerek, "Virüsün insandan insana bulaştığını düşünecek olursak, spor organizasyonları bu salgının yayılmasındaki en büyük etken olacaktı. İnsan sağlığı her şeyden önemli. O açıdan erteleme kararının doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

"ÇALIŞMALARI GÜNLÜK RAPORLUYORUZ"

Aydemir, milli karatecilerin evde kalacakları süreyi değerlendirmeleri için bir program hazırladıklarını aktardı.

Haftalık bir program hazırladıklarını ve sporcularla düzenli görüştüklerini anlatan Aydemir, "Teknik heyet olarak bir program belirledik ve sporcularımızdan bunu evde uygulamalarını istedik. Ortak bir grubumuz var ve burada paylaşıyoruz. Sporcularımız da bunu uygulayarak görüntülerini bizimle paylaşıyorlar. Teknik heyet olarak bunları günlük olarak raporluyoruz. Her hafta başında da yeni programı göndererek süreci yakından takip etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Levent Aydemir, "Süreçle ilgili bir belirsizlik olduğundan, şu anda evlerdeki şartları düşünerek genel antrenman programlarıyla devam ediyoruz. Bir performans beklentimiz yok. Amacımız onları aktif tutarak motivasyonlarını kaybetmemelerini sağlamak ve süreci en verimli şekilde atlatmak." değerlendirmesinde bulundu.

"SPORCULAR İÇİN GERÇEKTEN ZOR BİR SÜREÇ"

Sporculara tavsiyelerde bulunan Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporcular için gerçekten zor bir süreç. Düşünsenize, neredeyse yılın tamamında ve haftanın her gününde bazen iki, bazen üç antrenman yapıyorlar. Sürekli aktiflerdi. Farklı ülkelerde, farklı iklim koşullarında müsabakalara çıkıyorlardı. Böyle yoğun bir süreçten çıkıp, bir anda sakin döneme girdiler. Bu süreçte en önemli şey, onların psikolojileri. Bu doğrultuda sporcularımızla sürekli iletişim halindeyiz. Ya telefonla konuşuyoruz ya da sosyal medya aracılığıyla iletişim kurup takip ediyoruz. Amacımız onları aktif tutarak motivasyonlarını kaybetmemelerini sağlamak. Milli sporcularımız dışında aktif olarak spor yapanlara da tavsiyem, bir şekilde belirli bir standartta antrenmanlarına devam etsinler. Çok büyük bir performans göstermeleri gerekmiyor. En azından hareketsiz kalmasınlar. Zira sporcuların geri dönüşü çok zor oluyor. Spordan bir adım uzaklaşınca, spor onlardan üç adım uzaklaşıyor. Dolayısıyla bu süreçte önemli olan, aktif kalacak şekilde ellerinden gelenin en iyisini yapmaları."