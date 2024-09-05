Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Galler karşılaşmasını kazanarak organizasyona 3 puanla başlamayı hedefliyor. A Milli Takım’ın aday kadrosu belli olurken gözler ‘’Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?’’ sorularının yanıtına çevrildi. Peki Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galler-Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve millilerin aday kadrosu…