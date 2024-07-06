Milli maç kalp için rollercoaster! Türkiye-Hollanda maçı öncesi kritik uyarılar

Bugün Türkiye ve Hollanda arasında oynanacak olan Euro 2024 çeyrek final maçı, kalbimizi yerinden oynatacak. Milliler sahada tüm eforlarını ortaya koyarken bizler de ekranda tek yürek olacağız. Ancak uzmanlar, bu heyecanın kalbi olumsuz etkilememesi için uyarılarda bulunuyor. Maç sırasında kalp sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burak İşleyen anlattı.

KALP İÇİN BİR ROLLERCOASTER

Maç heyecanının kalp için adeta bir rollercoaster (hız treni) olduğunu belirten Dr. İşleyen, "Büyük maçlar, özellikle de milli maçlar, kalp sağlığı için bir rollercoaster olabilir. Adrenalin patlamaları, kalp atış hızınızı artırabilir ve bu da kalp krizi riskini yükseltebilir. Özellikle yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol veya kalp hastalığı öyküsü olanlar için bu durum daha da tehlikeli olabilir. Aman dikkat" uyarısında bulundu.

REKLAM "TANSİYON 180 MM ÜZERİNDEYSE MAÇI İZLEMEYİ BIRAKIN" Tansiyonun maçın gizli düşmanı olduğunu kaydeden Dr. İşleyen, "Maç sırasında tansiyonun fırlaması, kalp için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Tansiyon hastaları, maç öncesinde ilaçlarını düzenli olarak almalı ve tansiyonlarını kontrol altında tutmalıdır. Devre arasında tansiyonunuzu kontrol edin; 180 mm üzerinde görürseniz lütfen izlemeyi bırakın. Unutmayın, tansiyonunuzu kontrol etmek, maçı sağlıklı bir şekilde izlemenin anahtarıdır" ifadelerini kullandı. DİYABET HASTALARI DİKKAT! Dr. İşleyen, maç heyecanının diyabet hastalarında ani kan şekeri dalgalanmaları oluşturabileceğini söyledi ve şöyle devam etti: "Bu nedenle maç öncesinde ve sırasında kan şekerinizi düzenli olarak kontrol edin ve diyetinize uygun şekilde beslenin. Şekerin tatlı tehlikesine karşı hazırlıklı olun."

Maç sırasında yaşanan stresi azaltmak için derin nefes alma teknikleri ve meditasyon gibi yöntemler kullanılmasını öneren İşleyen, "Birkaç derin nefes almak, tansiyonunuzu dengelemenize yardımcı olabilir" dedi. 4-7-8 NEFES TEKNİĞİ Bu teknik, hızlı bir şekilde sakinleşmeye yardımcı olabilir: 1. Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. 2. Burnunuzdan 4 saniye boyunca derin bir nefes alın. 3. Nefesinizi 7 saniye boyunca tutun. 4. Ağzınızdan 8 saniye boyunca yavaşça nefes verin. 5. Bu döngüyü 4-5 kez tekrarlayın. SAĞLIKLI BESLENME Maç izlerken sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmesi gerektiğini söyleyen İşleyen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tuzlu ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Lütfen sevdiğiniz gıda her neyse onun tuzsuz formunu en azından o güne özel tercih edin. Ceviz, badem gibi kalp dostu yiyecekler de tüketebilirsiniz."