A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki performansını başarıyla sürdürüyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubun zirvesine yerleşen milliler, beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler'i Kayseri'de konuk edecek. Sporseverler ise Türkiye-Galler maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını heyecanla araştırıyor. Peki, bu önemli milli mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte detaylar…