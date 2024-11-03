Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Milliler, sıradaki maçlarında Galler ve Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Grubun lideri olan Türkiye, 10 puanla ilk sırada yer alırken, 8 puanla ikinci sırada olan Galler en yakın takipçisi konumunda. Dört maçtan üç galibiyet ve bir beraberlik ile ayrılan A Milli Takım, Kayseri'de Galler'i ağırlayacak. Türkiye-Galler karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maç takvimi ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 20:22 Güncelleme: 03.11.2024 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki performansını başarıyla sürdürüyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubun zirvesine yerleşen milliler, beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler'i Kayseri'de konuk edecek. Sporseverler ise Türkiye-Galler maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını heyecanla araştırıyor. Peki, bu önemli milli mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte detaylar…

        2

        TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek.

        Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

        3

        TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024

        1- TÜRKİYE 10 PUAN

        2- GALLER 8 PUAN

        3- İZLANDA 4 PUAN

        4- KARADAĞ 0 PUAN

        5

        A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:

        16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

        6

        19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?