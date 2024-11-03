Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Milliler, sıradaki maçlarında Galler ve Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Grubun lideri olan Türkiye, 10 puanla ilk sırada yer alırken, 8 puanla ikinci sırada olan Galler en yakın takipçisi konumunda. Dört maçtan üç galibiyet ve bir beraberlik ile ayrılan A Milli Takım, Kayseri'de Galler'i ağırlayacak. Türkiye-Galler karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maç takvimi ve detaylar…
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki performansını başarıyla sürdürüyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubun zirvesine yerleşen milliler, beşinci maçta 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler'i Kayseri'de konuk edecek. Sporseverler ise Türkiye-Galler maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını heyecanla araştırıyor. Peki, bu önemli milli mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte detaylar…
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek.
Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024
1- TÜRKİYE 10 PUAN
2- GALLER 8 PUAN
3- İZLANDA 4 PUAN
4- KARADAĞ 0 PUAN
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye