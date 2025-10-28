Habertürk
Habertürk
        Milli maç tarihi ve saati: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Milli maç tarihi ve saati: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman?

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan yeniden dorukta! E Grubu'nda ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, son haftalarda sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. 6-1 ve 4-1'lik galibiyetlerle moralini yükselten ay-yıldızlılar, şimdi de Bulgaristan karşısında kritik bir sınava çıkıyor. Taraftarın desteğini arkasına alacak milliler, hem grubun kaderini hem de liderlik yarışını belirleyecek önemli bir maça hazırlanıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 28.10.2025 - 21:07 Güncelleme: 28.10.2025 - 22:32
        1

        Dünya Kupası yolunda nefesler tutuldu! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yeniden sahneye çıkıyor. Son iki maçta rakiplerine adeta gol yağdıran milliler, bu kez Bulgaristan karşısında seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Grupta zirve mücadelesi veren Türkiye, yüksek form grafiği ve seyircisinin coşkusuyla sahaya çıkarken, futbolseverler de maçın zamanı ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. İşte ayrıntılar...

        2

        TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

        15 KASIM

        20:00 Türkiye - Bulgaristan

        18 KASIM

        22:45 İspanya - Türkiye

