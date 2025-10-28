Dünya Kupası yolunda nefesler tutuldu! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yeniden sahneye çıkıyor. Son iki maçta rakiplerine adeta gol yağdıran milliler, bu kez Bulgaristan karşısında seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Grupta zirve mücadelesi veren Türkiye, yüksek form grafiği ve seyircisinin coşkusuyla sahaya çıkarken, futbolseverler de maçın zamanı ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. İşte ayrıntılar...