Milli maçta kalp krizi geçiren gazeteci Harun Koç hayatını kaybetti

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecindeki usulsüzlüklere ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, İstanbul'da 19, Yalova'da 1 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)