        Milli maçta kalp krizi geçiren gazeteci Harun Koç hayatını kaybetti

        Milli maçta kalp krizi geçiren gazeteci Harun Koç hayatını kaybetti

        Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki Macaristan ile oynadığı maçı takip eden internetten yayın yapan yerel televizyon sahibi Harun Koç (53), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 23:05
        Maçta kalp krizi geçiren gazeteci, hayatını kaybetti

        A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki 5’inci maçında Aksaray Hasandağı Spor Salonu'nda Macaristan ile karşılaştı. Karşılaşmayı kamerasıyla kaydedip, maç sonu sitesinden yayınlamak isteyen 2 çocuk babası Harun Koç, çekim yaptığı sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı.

        Harun Koç'un yere yığıldığını gören seyirciler, salonda bulunan sağlık ekiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Harun Koç, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Koç, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

        Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecindeki usulsüzlüklere ve rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, İstanbul'da 19, Yalova'da 1 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

