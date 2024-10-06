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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Milli motosikletçi Deniz Öncü, Japonya'da 17. oldu - Motor Sporları Haberleri

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Japonya'da 17. oldu

        Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Japonya etabında yarışan milli motosikletçi Deniz Öncü, damalı bayrağı 17. sırada geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:26
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        Deniz Öncü, Japonya'da 17. oldu
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        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Japonya etabını 17. sırada tamamladı.

        Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışlara katılan Deniz Öncü, şampiyonanın 16. ayağında Japonya'da Mobility Resort Motegi Pisti'nde düzenlenen yarışta, damalı bayrağı 17. sırada geçti.

        Yarışı, Gresini takımından İspanyol pilot Manuel Gonzalez birinci, MT Helmets-MSI takımı sürücüsü Japon Ai Ogura ikinci, ELF Marc VDS takımından Çek pilot Filip Salac da üçüncü oldu.

        Moto2 Dünya Şampiyonası, Avustralya Motosiklet Grand Prix'siyle devam edecek.

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