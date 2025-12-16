Milli okçular, 2025'te 52 madalya kazandı

Milli okçular, 2025'te öne çıkan uluslararası şampiyonalardan 16 altın, 26 gümüş ve 10 bronz madalyayla ayrıldı.

Milliler, sezonu 17-23 Şubat tarihlerinde Samsun'un ev sahipliği yaptığı Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası ile açtı. Büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde düzenlenen bu önemli organizasyonda ay-yıldızlı sporcular; 8 altın, 9 gümüş ve 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

EMİRCAN HANEY'DEN DÜNYA KUPASI FİNALLERİ'NDE ALTIN MADALYA

Milli okçular, Dünya Kupası'nın ayaklarında 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya aldı.

Emircan Haney, Çin'de düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası'nın final ayağında erkekler makaralı yayda altın madalya kazanarak dikkatleri çekti.

Dünya Kupası'nda bu yıl bireyselde Antalya ayağında bronz, Madrid etabında gümüş madalyanın sahibi olan Emircan, final ayağında kürsünün zirvesine çıktı.

METE GAZOZ, YILI 7 MADALYAYLA TAMAMLADI

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, yılı bireysel ve takımlarda 1 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalyayla bitirdi.

Mete; Dünya Kupası'nın ilk ayağı, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası ve Dünya Salon Okçuluk Serisi'nin finallerinde erkekler klasik yay bireyselde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli okçu, bu yıl tek altın madalyasını ise Antalya'daki Avrupa Grand Prix 1. Ayak İlkbahar Okları Yarışması'nda kazandı. Avrupa Grand Prix 1. Ayak İlkbahar Okları Yarışması'nda 4 altın ve 6 gümüş olmak üzere 10 madalya kazanan Türkiye, ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı. ÖZNUR CÜRE GİRDİ'DEN "ÜÇLEME" Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, yurda 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere 4 madalyayla döndü. Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, yarıştığı üç kategoride de madalya kazanma başarısı gösterdi. Kadınlar makaralı yay bireyselde ikinci olan Öznur, kadınlar makaralı yay takımlarda Büşra Fatma Ün ile altın, makaralı yay karışık takım kategorisinde ise Kenan Babaoğlu ile gümüş madalya elde etti. Milliler, Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda ise kürsüde yer alamadı. Madalya maçına çıkan Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Slovenya ile karşılaştığı 3'üncülük müsabakasını kaybederek dördüncü oldu.

Ay-yıldızlılar, 2025 yılında ayrıca Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz, Uluslararası Fetih Kupası'nda 3 gümüş ve 1 bronz, Dünya Üniversite Oyunları'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. HEDEF, 2027 DÜNYA ŞAMPİYONASI Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "2025 yılındaki 52 madalya, bizim açımızdan başarılı bir sonuç." dedi. Topaloğlu, milli sporcuların 2025'te özellikle Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda iyi sonuçlar elde ettiğine işaret etti. "Salon Avrupa Şampiyonası çok başarılı geçti. Madalyalardan da zaten bu belli." diyen Topaloğlu, "Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya kazandık. Bu da çok önemli. Emircan Haney'in kazandığı şampiyonluk, dünya okçuluğunda çok ciddi bir başarı. Paralimpik sporcularımız da Dünya Şampiyonası'nda 1 altın ve 3 gümüş madalya aldı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan sporcumuz Öznur Cüre Girdi, Dünya Şampiyonası'nda yarıştığı üç kategoride de madalya kazanma başarısı gösterdi." ifadelerini kullandı. Topaloğlu, asıl hazırlıkları 2027 Dünya Şampiyonası'na yönelik yaptıklarının altını çizerek, "2027 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı hedefliyoruz. Çünkü 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın kotaları orada belli olacak." diye konuştu.