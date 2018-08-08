Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü ile milli parktaki 4 koyda bulunan büfe, kafeterya ve kır lokantasının işletmeciliğini yapan Kuşadası Belediyesi şirketi ARYA arasında mayıs ayında sorun yaşanınca, sözleşme şirket tarafından feshedildi ve hizmetler aksadı. Tesisler kapanınca milli parkın içinde temizlik ve çöp sorunu ortaya çıktı. 4 tesis de kapanınca vatandaşların oturup dinleneceği ve vakit geçireceği kafe ve restoran da kalmadı. Günde 2 bin 500 araç ve 10 bin ziyaretçiyi ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki zorunlu hizmetler, 40 kişilik Milli Parklar Müdürlüğü personeli tarafından verilmeye başlandı.



"BU AY İÇİNDE İHALEYE ÇIKACAĞIZ"



HABERTÜRK'e konuşan Dilek Yarımadası Milli Park Müdürü Koray Aşık, 2 ayı aşkın süredir kendi 40 kişilik kadrolarıyla işletmesiz kalan parkta sorunları çözmeye çalıştıklarını belirterek bu ay içinde yeniden ihaleye çıkacaklarını açıkladı. 1.5 ay önce yeni sisteme geçmeden Başbakanlık'tan ihale için 'olur' geldiğini belirten Aşık, şunları söyledi:

"İhaleyle ilgili hazırlıklarımızı bitirdik. Bu ay içinde yeni ihalemizi yapacağız. Şartnamelerimizi oluşturduk. Ancak ARYA'nın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinden dolayı bizim milli parkın içinde yürütülmesi gereken zorunlu hizmetler var. Bunlar çöplerin toplanması, alan temizliği, foseptik nakli, ilaçlama gibi. Bunları biz kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Çöp kamyonu, foseptik vidanjör kamyon ve ilaçlama aracı kiraladık. Kendi imkanlarımızla ziyaretçilere hizmet veriyoruz. Fakat restoran ve büfelerin çalışmamasından kaynaklı şu anda bir eksikliğimiz var. Sonuçta 10 bin kişiye hizmet veriyoruz. Anlık kirlilikler oluşabilir. Burası kamusal alan olduğu için ihalesiz bu işletmeleri herhangi birine verme şansımız yok."



"TALEP VAR, SIKINTI OLMAYACAK"



İhale daha çıkmadan taleplerin gelmeye başladığını belirten Aşık, "Çıkılacak ihale ile ilgili bizi arayıp soran çok kişi var. İhalenin, ihale edilmemesi ile ilgili bir şey söz konusu olmayacaktır. Kurumsal firma ve kurumsal kamu idarelerinden de talep var. Belediyelerden de talep var" dedi.



BELEDİYE: MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ İÇKİ SATIŞINI YASAKLADI



Kuşadası Belediyesi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar ihale yoluyla işletme hakkına sahip olduğu Milli Park'ta bulunan kır gazinosu ve büfelerde alkollü içki satışının Milli Park Müdürlüğü tarafından yasaklandığını iddia etmişti. Milli Park Müdürlüğü tarafından içki toptancı araçlarının milli parka girmesinin yasaklandığını ve alkol satışı yapıldığı için defalarca tutanak tutulduğunu belirten Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasıyla sözleşmesinin feshedildiğini açıklanmıştı. Belediye açıklamasında, ihale şartnamesi ve sözleşmesinde "kır gazinosu" olarak nitelendirilen işletmelerde alkollü içki satışının ilgili mevzuata uygun ve TAPDK'dan alınmış içki satış ruhsatlarına dayalı yapıldığı belirtilerek şöyle denilmişti:

"Milli Park Müdürlüğü'nün suç teşkil edecek şekilde ortaya çıkan engellemeleri nedeniyle bugüne değin kâr amacı gütmeden ve halkımıza en iyi hizmeti vermek için gayret gösterdiğimiz Milli Park'ta bulunan işletmelerimizin faaliyetini sona erdirmek zorunda kaldığımızı üzülerek belirtir, bu konuda sorumluluğu olan herkese karşı her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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