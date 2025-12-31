Milli Piyango 120 bin TL kazandıran numaralar çekiliş sonucu araştırılıyor. Milli Piyango sonuçları sorgulama motoru ile kazanan numaralar tek tıkla hızlıca öğreniliyor.Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Yılbaşı çekilişi ile 800 milyon büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyeleri isabet eden bilet numaraları açıklandı. Peki 120 bin TL kazanan numaralar bilet sorgulama nasıl yapılır?