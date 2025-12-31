Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde 1.600 TL kazandıran numaralar açıklandı!
Yeni yıla umutla giren milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Milli Piyango yılbaşı çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve alt ikramiyeler de bilet sahiplerinin gündemine girerken, bu yıl 1.600 TL ikramiye kazandıran numaralar en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Büyük ikramiyeyi kaçıran kişiler, biletlerine 1.600 TL çıkıp çıkmadığını öğrenmek için Milli Piyango sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 2026 yılbaşı çekilişinde 1.600 TL kazandıran numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 1.600 TL ikramiye kazandıran numaralar...
MİLLİ PİYANGO 1.600 TL KAZANAN NUMARALAR
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL oldu.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor.
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.