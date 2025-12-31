Habertürk
Habertürk
        Milli Piyango 1.600 TL ikramiye kazandıran numaralar açıklandı! 2026 MPİ yılbaşı çekilişi 1.600 TL çıkan numaralar sıralı tam liste sorgula

        Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde 1.600 TL kazandıran numaralar açıklandı!

        Yeni yıla umutla giren milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Milli Piyango yılbaşı çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve alt ikramiyeler de bilet sahiplerinin gündemine girerken, bu yıl 1.600 TL ikramiye kazandıran numaralar en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Büyük ikramiyeyi kaçıran kişiler, biletlerine 1.600 TL çıkıp çıkmadığını öğrenmek için Milli Piyango sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki, 2026 yılbaşı çekilişinde 1.600 TL kazandıran numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 1.600 TL ikramiye kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 18:35 Güncelleme: 01.01.2026 - 01:30
        1

        2026’ya girerken düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişinin ardından gözler ikramiye listelerine çevrildi. 800 milyon TL’lik büyük ödülün sahibini bulmasının ardından, biletine yüksek ikramiye isabet etmeyenler için 1.600 TL kazandıran numaralar merak konusu oldu. Çekilişe katılan binlerce kişi, "Biletime 1.600 TL çıktı mı?" sorusuna yanıt ararken, Milli Piyango’nun resmi sonuç sorgulama sayfası yoğun ilgi gördü. İşte 2026 yılbaşı çekilişinde 1.600 TL ikramiye kazandıran rakamlar ve sorgulama detayları…

        2

        MİLLİ PİYANGO 1.600 TL KAZANAN NUMARALAR

        07 11 12 36 45 48 91
        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

        Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL oldu.

        4

        MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor.

        Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

        MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

