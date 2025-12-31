MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL oldu.