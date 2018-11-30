Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan Milli Piyango'da kazandıran sayılar dün açıklandı. İşte MPİ'de büyük ikramiye ve diğer kazandıran numaralar...

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

29-11-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe:

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

324062

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

082057

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

103678

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

165598 209605

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

310752 320012 469667

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

34355 40112 70379 71675 78512 79775

79806 90581 95848 96488

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0446 0728 1887 2261 2603 5648

7115 7767 7903 8369

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

111 163 314 369 489 583

654 660 842 904

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

09 41 53 58 63 64

92 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

3 8

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

024062 124062 224062 304062 314062 320062

321062 322062 323062 324002 324012 324022

324032 324042 324052 324060 324061 324063

324064 324065 324066 324067 324068 324069

324072 324082 324092 324162 324262 324362

324462 324562 324662 324762 324862 324962

325062 326062 327062 328062 329062 334062

344062 354062 364062 374062 384062 394062

424062

Milli Piyango bileti satıcılarının dijital isyanı



İZMİR Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, yılbaşı ikramiyesi 70 milyon TL olan Milli Piyango biletlerinin dijital de satıldığını belirterek, sayısal makineler için 23 bin 600 TL para istendiğini, bilet bile almakta zorlanan bayinin bu parayı vermesinin mümkün olmadığını söyledi.





Geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor. Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra Sayısal Loto bayilerinden de sayısal üretilmiş bilet alabiliyor. Yeni uygulamaya göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal satışa sunuluyor. Sayısal satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor.



İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, bu yıl toplu bilet alan bayilerin bazı bankalarla anlaşmalarını iptal ettiklerini vurgulayarak, onlardan bilet alarak seyyar satış yapan bayilerin de bu nedenle zor durumda kaldığına dikkat çekti. Çoğu engelli ve yaşlı olan bayilerin mağdur olduğunu söyleyen Çakmak, bu sorunun yanı sıra dijital piyangonun da seyyara bir darbe vurduğunu söyledi. Paşa Çakmak, şöyle dedi:



"Milli Piyango biletlerinin yüzde 10'u sayısal makinelere yüklendi. Kalan biletleri hipermarketler, toptancılar ve şirketler alıyor. Seyyarların satabileceği miktar çok az. Büyük toptancılar ev ve dükkanları ipotek göstererek karşılığında bilet alabiliyor ve sermayesi olmayan kişilere bilet veriyor. Üyelerimizin yaklaşık yüzde 25'inde sermaye var, diğerlerinde sermaye yok. Bu yıl sermayesi olan biletçiler bile bilet almakta sıkıntı yaşıyor. Çünkü bazı bankalarla olan anlaşmalar iptal edildi. Sermaye sahipleri de bilet temin edemediği için ekonomisi olmayan, gücü olmayan üyelerimize satış yapamayacak. Bence odaların güçlendirilmesi gerekiyor. Odalar, üyelerine sermaye desteği verebilmeli. Devlet, piyangocular odalarına üyelerine dağıtması için faizsiz para verme yetkisi sunmalı. Üyeler para bulamıyor, kooperatif ipotek istiyor, banka kredi kartına vermiyor. Toptancı bilet getirtemediği için tefeciden para almayı düşünen üyelerimiz bile oldu. Bir üyemin anlattığı kadarıyla; tefeci 20 bin TL'ye 5 bin TL faiz istemiş. Sayısal makine 23 bin 600 TL. Seyyarlar 100 tane bileti zor alıyor. Makineyi nasıl alsın?"



'ÜYELERİMİZİN YÜZDE 90'I ENGELLİ'



Seyyar satış yapan üyelerin yaş oranının çok yüksek olduğunu ve yüzde 90'a yakınının engelli olduğunu söyleyen Çakmak, "Günlük 20-25 TL kazanabiliyorlar. Evlerine ekmek götüremiyorlar. Bu insanlar satamayıp seyyar satışı bıraktıkları an devlete de zarar getiriyor. Çünkü yüzde 90'a yakını engelli ve yaşlı. Yapacağı başka bir işi olmayan insanlar. Kadın seyyar satıcılarımız tacize uğruyor, takip ediliyor. Ortalama 300'e yakın kadın üyemiz var. Kadınlar da bu meslekte çok zorlanıyor. Çok sayıda üyemizin hiç sosyal güvencesi yok" diye konuştu.