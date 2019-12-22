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HaberlerNasıl Yapılır

Milli Piyango Sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango İdaresi'nden sonuç duyurusu

Yılbaşı Milli Piyango sonuçları için geri sayıma geçiyoruz. Milyonlarca kişi yılbaşı gecesi büyük çekiliş heyecanı yaşayacak. Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? soruları merak ediliyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından beklenen açıklama geldi.

Milli Piyango Sonuçları

Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Beklenen açıklama geldi. 31 Aralık 2019 tarihinde Milli Piyango Yılbaşı çekilişi gerçekleştirilecek. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından gelen açıklama...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Milli Piyango sonuçları 31 Aralık tarihinde saat 20.00-21.00 arasında açıklanacak. Açıklanacak bilet türü ise; 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaraları...

Basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabilecek ve ayrıca halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, tüm halk davetli.

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama

Milli Piyango sonuçları 31 Aralık 2019 tarihinde açıklandıktan sonra sayfamız üzerinden anlık olarak sorgulanabilecek. Bilet numarasına göre sorgulama işlemi gerçekleştirilecek.

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