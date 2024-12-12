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        Haberler Bilgi Gündem Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi ne zaman, saat kaçta, tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye ne kadar, kaç TL ikramiye dağıtılacak?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürüyor: Bilet fiyatları ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürüyor. Bu yıl toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte, yılın ikramiyesi tam 600 milyon TL olarak belirlendi. Şansını denemek isteyenler biletlerini alırken, çekilişin tarihi ve saatiyle ilgili detaylar büyük merak uyandırıyor. İşte yılbaşı çekilişi hakkında tüm bilgiler ve merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 17:39 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:39
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        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! Bu yıl 600 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye, milyonlarca kişinin umutlarını ve hayallerini süslüyor. Yoğun ilgi gören bilet satışları devam ederken, 31 Aralık gecesi gerçekleşecek çekiliş için geri sayım başladı. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişine dair tüm merak edilenler...

        2

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

        Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

        4

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Çeyrek bilet: 150 TL

        Yarım bilet: 300 TL

        Tam bilet: 600 TL

        5

        Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu

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