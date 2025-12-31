Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2026: Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık akşamı gerçekleştirilecek çekilişte, büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Çekilişe kısa süre kalırken 2026 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları şansını denemek isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatı...
Mill Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 31 Aralık 2025 akşamı noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek çekiliş için bilet satışı devam ediyor. Şansını denemek isteyenler ise ‘’Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. Yılbaşı çekilişine özel çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bilet fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte, 2026 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları…
2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yıl 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
800 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2026 NE KADAR?
2026 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları şöyle;
Çeyrek bilet: 200 TL
Yarım bilet: 400 TL
Tam bilet: 800 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?
Milli Piyango yılbaşı biletleri Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden alınabiliyor.
YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 31 ARALIK'TA AÇIKLANACAK
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi millipiyangoonline.com üzerinden açıklanacak.
Çekiliş sonrası oyun severler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilecek.