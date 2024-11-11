Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları
Her yıl geleneksel olarak yapılan Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Çekilişin büyük ikramiyesi ve bilet fiyatları açıklandı. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesi ile çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...
Yeni yıla girmemize günler kala Milli Piyango, her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşına özel çekiliş yapacağını duyurdu. 2025 Milli Piyango çekilişinin hem büyük ödülü hem de çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları açıklandı. Peki, Milli Piyango bu sene ne kadar veriyor? İşte, detaylar...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.