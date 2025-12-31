Milli Piyango yılbaşı çekilişi 30 bin TL kazanan numaralar açıklandı!
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 30 bin TL kazanan numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango 30 bin TL kazandıran numaralar ne oldu? İşte 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar.
Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 30 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 30 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 30 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 30 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...
MİLLİ PİYANGO 30 BİN TL KAZANAN NUMARALAR
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. İşte 30 bin TL kazanan numaralar:
0013525 0065932 0125623 0170946 0241331 0466471 0762354 0812603 0832010 0876967
0886496 0890414 0909840 0913248 0975319 1022395 1074545 1095808 1221000 1417038
1463299 1561801 1593258 1615544 1631171 1672837 1698677 1801780 1978019 2096139
2124092 2207331 2244359 2290659 2310957 2540464 2557351 2565641 2570166 2674808
2706557 2861773 2944834 3059245 3179737 3181807 3288062 3293112 3448901 3724521
3753688 3775744 3827075 3827673 3881161 3907734 3913136 3941947 3999675 4002064
4100352 4227031 4257484 4331758 4343577 4346644 4357602 4512656 4571113 4621902
4683082 4807858 4948184 4975978 4981579 4989206 4999637 5043091 5141512 5185026
5216126 5216859 5269782 5396190 5404383 5409552 5504570 5541660 5623673 5666750
5762603 5781379 5853822 5949345 6068984 6091256 6145147 6352977 6395580 6432918
6468649 6499274 6513361 6554650 6576892 6579914 6653551 6737651 6749006 6769448
6938626 6952176 6968732 7019242 7068470 7197020 7197390 7207651 7233062 7375160
7615761 7620853 7643502 7655076 7691675 7703712 7721223 7727853 7742278 7752062
7775081 7928623 7948413 7969409 8107285 8212301 8282108 8351702 8439256 8490485
8514671 8552581 8663248 8708738 8752552 8758808 8785347 9012975 9014688 9034875
9047658 9064242 9122918 9202727 9240579 9286014 9308048 9320586 9364501 9429728
9437247 9548663 9711584 9757270 9845798 9878151 9886010 9912539 9984400 9990185
Milli Piyango Tam Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.
Milli Piyango Yarım Bilet Ne Kadar Kazanır?
Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır.
Milli Piyango Çeyrek Bilet Ne Kadar Kazanır?
Kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 800 milyon TL olarak açıklandı.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2026 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirseniz.