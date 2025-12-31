Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye ve kime çıktı? 2025 MPİ büyük ikramiyesi hangi bilete çıktı?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin nereye ve kime çıktığı merak ediliyor. Bu yıl tam 800 Milyon TL'lik ödül veriliyor. Bu yıl toplamda dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise tam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Peki Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye ve kime çıktı? MPİ büyük ikramiyesi hangi bilete çıktı?
2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye sahiplerini buldu. Büyük ödül, milyonlarca kişinin hayalini süsleyen şanslı numarayla belli oldu. Peki,2026 Milli Piyango’da büyük ikramiye kime ve hangi ile çıktı?
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME VE NEREYE ÇIKTI? BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE VE BİLETE ÇIKTI?
Büyük ikramiye 3 çeyrek bilete çıktı.
-İstanbul Esenyurt
-İstanbul Ümraniye
-Konya Akşehir
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebiliyor. Ayrıca tüm sonuçlar, aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.