Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?

        MSÜ 2026 başvuru ve sınav tarihleri: MSÜ ne zaman yapılacak?

        Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim hayali kuran adaylar için 2026 takvimi netleşti. ÖSYM'nin yayımladığı sınav programıyla birlikte MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuru ve uygulama tarihleri resmiyet kazandı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay ve astsubay adayı olmak isteyen binlerce genç, başvuruların başlayacağı döneme odaklanırken sınav sürecine ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 21:47 Güncelleme: 16.12.2025 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSÜ 2026 başvuru ve sınav tarihleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Savunma Üniversitesi sınavına ilişkin beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimi, MSÜ’ye girmek isteyen adaylar için yol haritasını belirledi. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda eğitim almak isteyen gençler, başvuru tarihleri ve sınav günü için hazırlıklarını hızlandırdı. MSÜ sürecine dair kritik tarihler adayların gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...

        MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

        ÖSYM yeni sınav takvimini paylaştı. Buna göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ-2026 ) 1 Mart’ta düzenlenecek.

        MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

        REKLAM

        MSÜ başvuruları ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

        MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları ise 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

        MSÜ 2026 BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ÖSYM tarafından MSÜ başvuru işlemleri başlamadan önce 2026 MSÜ başvuru kılavuzu yayınlanacak. Kılavuz başvuru tarihinde yayınlanacak. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuru ve soğuk bir hafta
        Kuru ve soğuk bir hafta
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"