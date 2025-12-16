MSÜ 2026 başvuru ve sınav tarihleri: MSÜ ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim hayali kuran adaylar için 2026 takvimi netleşti. ÖSYM'nin yayımladığı sınav programıyla birlikte MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuru ve uygulama tarihleri resmiyet kazandı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay ve astsubay adayı olmak isteyen binlerce genç, başvuruların başlayacağı döneme odaklanırken sınav sürecine ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. İşte detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi sınavına ilişkin beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimi, MSÜ’ye girmek isteyen adaylar için yol haritasını belirledi. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda eğitim almak isteyen gençler, başvuru tarihleri ve sınav günü için hazırlıklarını hızlandırdı. MSÜ sürecine dair kritik tarihler adayların gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...
MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!
ÖSYM yeni sınav takvimini paylaştı. Buna göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ-2026 ) 1 Mart’ta düzenlenecek.
MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
MSÜ başvuruları ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
MSÜ 2026 BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM tarafından MSÜ başvuru işlemleri başlamadan önce 2026 MSÜ başvuru kılavuzu yayınlanacak. Kılavuz başvuru tarihinde yayınlanacak. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.