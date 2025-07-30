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        Milli sporcuya servis aracı çarptı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın da sporcusu da olan profesyonel bisikletçi Arda Tekirdağ'a servis aracı çarptı. Faciadan dönülen olayda milli sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:05
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        Milli sporcuya servis aracı çarptı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı’nın da sporcusu olan profesyonel bisikletçi 20 yaşındaki Arda Tekirdağ'a bir servis aracı çarptı.

        İBB Bisiklet Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, milli sporcuya bu sabah bir servis aracının arkadan çarptığı ve Tekirdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

        Açıklamada, "Sporcumuz Arda'ya, ailesine ve takımımıza büyük geçmiş olsun. Bomboş bir yolda, 20 yaşındaki bir gence çarpıp kaçmaya çalışmak nasıl bir vicdandır? Arda ciddi bir kaza geçirdi ama Allah korudu, çok şükür durumu iyi. Bilinci yerindeydi ve olay yerinden ayrılmalarına izin vermedi. Ya farklı olsaydı? Düşünmek bile istemiyoruz!" denildi.

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