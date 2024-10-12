Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı
İzlanda maçı öncesi A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Karadağ maçında sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı
Giriş: 12.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:48
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Dün akşam Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı.
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